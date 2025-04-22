Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожном вокзале Красноярска была организована экспозиция под названием «Дороги Победы», инициатором которой стала Красноярская железная дорога.

2025-04-22 11:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В честь 80-летия Великой Победы, ОАО «РЖД» в рамках исторического и просветительского проекта открыло новую экспозицию «Дороги Победы» в здании вокзала Красноярска. Экспозиция подчеркивает значительную роль железнодорожного транспорта во время Великой Отечественной войны.

«Дороги Победы» представляют собой графическое повествование, основанное на уникальных архивных материалах, включая фотографии, карты и документы.

70% всех военных перевозок в годы Великой Отечественной войны осуществлялись по железным дорогам: железнодорожники обеспечивали эвакуацию населения и промышленности, переброску войск и снабжение фронтов продовольствием, боеприпасами, горючим и техникой.

Экспонаты выставки разбиты на 10 блоков, включая «Московская битва», «Эвакуация», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Курская дуга», «Военно-санитарные поезда».

Особый блок посвящен крупным партизанским операциям «Рельсовая война» и «Концерт», целью которых было нарушение железнодорожного сообщения на территориях СССР, оккупированных нацистами.

Выставка находится на первом этаже вокзального комплекса станции Красноярск. Ее могут посетить пассажиры Красноярской железной дороги и гости вокзала. Вход бесплатный.

Экспозиция будет доступна для посещения в течение всего 2025 года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

