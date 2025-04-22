С 1 мая 2025 года на Балтийском направлении Калининградской железнодорожной ветки планируется запуск дополнительных пригородных поездов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 1 мая 2025 года, на маршруте Калининград - Балтийск будет увеличено количество ежедневных пригородных поездов. В частности, запланированы дополнительные рейсы рельсовых автобусов, отправляющихся с Южного вокзала в 09:48 и 11:30, а также из Балтийска в 13:10, 14:30 и 19:05.

Также стоит отметить, что «дачные» пригородные поезда, которые были запущены с 15 апреля 2025 года и отправляются с Южного вокзала в 08:10 и 13:05, а из Балтийска в 09:51 и 16:20, продолжат свои регулярные рейсы.

Все актуальные данные о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.