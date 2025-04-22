Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение первого квартала текущего года Горьковская железнодорожная компания внесла свыше 4,9 миллиардов рублей в форме налогов в объединенные бюджеты и социальный фонд.

2025-04-22 09:38
С января по март 2025 года сумма налоговых отчислений в объединенные бюджеты регионов России, где находится Горьковская железная дорога, и страховых взносов в социальный фонд превысила 4,9 млрд рублей.

Таким образом, налоговые платежи были следующими: более 3,5 млрд рублей – в Нижегородской области (включая страховые взносы), свыше 387 рублей – в Республике Татарстан, 315 млн рублей – в Кировской области, приблизительно 230 млн рублей – во Владимирской области, 218,5 млн рублей – в Удмуртской республике.

В дополнение, выплаты в Чувашской республике достигли почти 87 млн рублей, в Свердловской области – 73,5 млн рублей, в Республике Башкортостан – 28 млн рублей, в Республике Марий Эл – 14,5 млн рублей.

Горьковская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в пределах ГЖД, является значительным налогоплательщиком и полностью выплачивает налоговые платежи в региональные и местные бюджеты и социальный фонд, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

