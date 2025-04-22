:: С начала года до марта 2025 года станции Забайкальской железнодорожной сети приняли около 11,6 тыс. единиц отработанной упаковки.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года, благодаря фандоматам, установленным на железнодорожных станциях Забайкальской магистрали, было собрано примерно 11,6 тыс. использованных пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Наибольшее количество утилизированной тары было собрано на станциях Забайкальск (3253 единицы), Свободный (3637) и Благовещенск (1834).

Отметим, что на станциях ЗабЖД функционируют 6 автоматизированных пунктов по приему вторсырья. Это станции Чита-2, Чита-1, Забайкальск в Забайкальском крае и Благовещенск, Белогорск, Свободный в Амурской области.

За каждую сданную единицу тары пассажирам начисляются бонусные баллы, которые можно обменять на скидку или пополнить баланс карты лояльности партнеров проекта. Для получения бонусов необходимо при сдаче тары указать номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Стоит отметить, что в Забайкальском крае и Амурской области эта инновационная технология начала применяться именно на вокзалах ЗабЖД (с 2023 года), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.