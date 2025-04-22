Магистраль Свердловска прокоммуницировала компаниям-разработчикам потребности в инновационных решениях.

21-го апреля 2025 года на Свердловской магистрали состоялся технический и технологический совет, посвященный общему Дню инноваций ОАО «РЖД». Сотрудники железной дороги и представители компаний-разработчиков обсуждали возможные направления сотрудничества в области выполнения инновационных запросов ОАО «РЖД».

В Екатеринбурге прошли обсуждения за круглым столом, посвященные актуальным инновационным решениям для железнодорожного транспорта. Среди основных тем – создание специализированных тренажеров-симуляторов на базе технологий виртуальной и дополненной реальности; применение беспилотных летательных аппаратов для диагностики и обслуживания инфраструктуры, внедрение на объектах железной дороги возобновляемых источников энергии, использование вендинговых автоматов для предоставления работникам средств индивидуальной защиты и т.д.

Поиск актуальных разработок для железнодорожной отрасли СвЖД осуществляется через собственный Центр инновационного развития (ЦИР). Его задачи включают в себя взаимодействие со стартапами, предприятиями, ведущими университетами и инновационными площадками в регионах, отбор перспективных технических и технологических решений, их тестирование в подразделениях и на объектах магистрали.

По словам главного инженера СвЖД Алексея Пидяшова, на магистрали созданы все необходимые условия для тестирования идей, разработок и опытных образцов. Сотрудники железной дороги отслеживают и сопровождают перспективные инновационные идеи, чтобы обеспечить их реализацию или передать в те отрасли экономики, где они могут быть полезны, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.