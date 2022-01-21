Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд № 66 Тольятти – Москва станет двухэтажным

2022-01-21 12:49
Поезд № 66 Тольятти – Москва станет двухэтажным
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Холдинг «ЖД» расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения межрегиональных транспортных связей.

В феврале обновленным составом из двухэтажных вагонов начнет курсировать поезд № 66 сообщением Тольятти – Москва формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД»). В первый рейс двухэтажным составом он отправится из Тольятти 25 февраля, из Москвы – 26 февраля.

Пассажиры смогут совершать в нем поездки ежедневно, отправляясь из Тольятти в 18:24 и прибывая на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:10. Из Москвы поезд будет отправляться в 17:08 и прибывать в Тольятти на следующие сутки в 10:56. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Жигулевское море, Жигулевск, Сызрань, Инза, Рузаевка, Рязань и др.

В составе поезда – двухэтажные купейные и вагоны СВ, вагон-ресторан. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами, а также поездным мультимедийным порталом «Попутчик». В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Замена одноэтажных вагонов на двухэтажные позволяет удовлетворить повышенный спрос на поездки между центральными регионами и Тольятти (количество мест будет увеличено на 30%) и дает возможность снизить стоимость билетов.

На первый рейс двухэтажного поезда № 66 Тольятти – Москва, который состоится 25 февраля, пассажиры могут купить билеты по спецтарифу – от 999 рублей, на последующие – от 1299 рублей (для сравнения: в настоящее время стоимость билета в плацкартный вагон на этом маршруте составляет 1955 рублей, в купе – от 2400 рублей). В дальнейшем пассажирам также будут доступны различные специальные тарифы.

Продажа билетов на двухэтажный поезд № 66 сообщением Тольятти – Москва уже открыта. Оформить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru