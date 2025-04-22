В образовательном комплексе Тюменской детской железнодорожной системы прошел масштабный День открытых дверей.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

21-го апреля 2025 года учащиеся и преподаватели Тюменской детской железной дороги организовали в образовательном центре малой магистрали интерактивные экскурсии для студентов общеобразовательных школ и всех заинтересованных. В честь Всемирного дня творчества и инноваций, который отмечается в этот день, они поделились информацией о перспективных образовательных программах на ТюмДЖД и продемонстрировали современное оборудование.

Для молодых людей из Тюмени, увлеченных точными и инженерными науками, была организована экскурсия по классам трех учебных зданий ДЖД на Товарном шоссе в Тюмени. Они показали специализированные классы, где ученики изучают системы электрификации и управления движением поездов, работу станций, логистику и информационные технологии в железнодорожном транспорте, а также показали оборудование для учебной метеостанции, открытие которой планируется в ближайшем будущем.

С помощью интерактивных симуляторов ученики смогли "попробовать на себе" роль машиниста локомотива, инспектора по ремонту вагонов и рельсового монтера, а также получили и "отточили" навык управления контейнерным перегружателем.

Школьникам также сообщили, что выпускники ТюмДЖД получают преимущество при поступлении в УрГУПС - дополнительные 10 баллов к результатам единого государственного экзамена. Кроме того, у старшеклассников, которым исполнилось 16 лет, есть возможность обучаться на территории детской железной дороги по специальной программе подготовки помощников машиниста тепловоза.

Тюменская детская железная дорога функционирует как профессионально-ориентировочный центр. В 2025 году здесь обучаются более 600 учеников 7-11 классов. В рамках кружка "Юный железнодорожник" в течение учебного года они изучают технические предметы и основы железнодорожного бизнеса, занимаются созданием моделей и макетов на 3D-оборудовании. Летом ученики проходят производственную практику на территории возле озера Андреевское и в учебном центре на интерактивных тренажерах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.