С 1 мая 2025 года временно произойдут изменения в графике движения пассажирского поезда, следующего по маршруту Калининград – Санкт-Петербург.

14:52

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого мая до двадцать пятого октября 2025 года в связи с ремонтными работами будет изменено расписание движения пассажирского поезда № 80, следующего из Калининграда в Санкт-Петербург.

Поезд будет отправляться с Южного вокзала Калининграда на 5 минут позже обычного времени – в 07:30 и двигаться до станции Нестеров по измененному расписанию.

Всю актуальную информацию о расписании поездов, а также оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», в кассах железнодорожного вокзала или по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого региона России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.