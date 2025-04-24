Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в расписании пригородных поездов по Белорусскому и Савёловскому направлениям Московской железной дороги ожидаются 27 апреля 2025 года.

2025-04-24 17:40
Изменения в расписании пригородных поездов по Белорусскому и Савёловскому направлениям Московской железной дороги ожидаются 27 апреля 2025 года.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

27 апреля 2025 года изменится расписание некоторых пригородных поездов, включая МЦД-1 и аэроэкспресс, следующих по Белорусскому и Савёловскому направлениям Московской железной дороги. Причина - работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Одинцово. Технический перерыв запланирован с 00:10 до 10:10.

Во время проведения работ движение по 5 пути станции будет временно приостановлено. Поезда будут направляться по соседним путям. В связи с этим в расписание пригородных поездов внесены значительные изменения: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок, некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту, а некоторые электрички будут временно исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru