Изменения в расписании пригородных поездов по Белорусскому и Савёловскому направлениям Московской железной дороги ожидаются 27 апреля 2025 года.

27 апреля 2025 года изменится расписание некоторых пригородных поездов, включая МЦД-1 и аэроэкспресс, следующих по Белорусскому и Савёловскому направлениям Московской железной дороги. Причина - работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Одинцово. Технический перерыв запланирован с 00:10 до 10:10.

Во время проведения работ движение по 5 пути станции будет временно приостановлено. Поезда будут направляться по соседним путям. В связи с этим в расписание пригородных поездов внесены значительные изменения: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок, некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту, а некоторые электрички будут временно исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.