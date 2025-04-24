На Детской железнодорожной линии в Екатеринбурге ученики получают навыки управления старинными локомотивами.

16:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Екатеринбурге на Свердловской детской железной дороге (ДЖД) начался уникальный образовательный курс под названием «Паровозное дело». Этот курс был создан в ответ на запросы школьников, желающих узнать больше о ретротехнике.

В процессе обучения ученики ДЖД научатся работать с механизмами самостоятельно, управлять паровозами и обслуживать их. В дальнейшем они смогут продолжить обучение в образовательных центрах СвЖД и получить профессию машиниста паровоза. Эта специальность в последнее время становится все более популярной благодаря развитию туристических и ретропроектов, использующих паровую тягу.

Первая группа состоит из 8 учеников детской железной дороги в возрасте 14–16 лет. Программа обучения рассчитана на 1 учебный год и включает как теоретические, так и практические занятия. Ученики будут изучать историю паровозостроения в мире, принципы работы паровых машин, особенности конструкции различных локомотивов, посетят мастерские по восстановлению раритетной техники на станции ­Екатеринбург-Пассажирский. Для них будут проведены открытые лекции и экскурсии на крупные железнодорожные предприятия.

Напомним, что в Екатеринбурге на базе ДЖД работает уникальный Музей узкоколейных железных дорог, где собраны десятки образцов различной техники. Среди них – 2 рабочих паровоза: Гр-318 и 157С-063. Еще 2 машины в настоящее время находятся на плановом ремонте. Для эксплуатации паровозов на малой магистрали имеется необходимая инфраструктура: специальное депо, оборудование для оснащения паровых локомотивов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.