В апреле этого года более 600 учащихся посетили лекционный "Поезд знаний" Свердловской железной дороги.

2025-04-24 14:24
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Поезд знаний», образовательный проект Свердловской железной дороги, отправился в новый тур. В этот раз его маршрут пролегал через регионы Среднего Урала и север УрФО. В апреле поезд остановился на четырех станциях в Свердловской области и ХМАО – Югре. Всего более 600 детей из Нижнего Тагила, Кушвы, Серова и Югорска посетили «Поезд знаний».

Проект ориентирован на учеников начальных и средних классов. В вагоне-лектории детям объясняют правила безопасности на железной дороге, учат правильно переходить железнодорожные пути, объясняют опасность забираться на подножки и крыши вагонов, а также рассказывают о том, что на объектах железнодорожной инфраструктуры нельзя отвлекаться на гаджеты и слушать музыку в наушниках, чтобы не пропустить сигналы приближающегося поезда. Для закрепления материала используется интерактивная программа с аниматорами, просмотр тематических мультфильмов и видеороликов.

На больших станциях в программу включают экскурсию по вокзалу, знакомство с основными профессиями железнодорожников и услугами для пассажиров, а также посещение пожарного поезда. Такие наглядные уроки помогают школьникам узнать больше о железной дороге и лучше запомнить важные правила безопасности.

Образовательный "Поезд знаний" - это известный, но не единственный инициатива СвЖД, направленная на предотвращение травматизма среди детей и подростков на территории и около железнодорожных путей. Накануне летних каникул, с помощью молодежных библиотек, учебных заведений и культурных центров, сотрудники железной дороги организуют тематические викторины и квесты для старшеклассников и учеников средних классов. Детские группы инспекторов по безопасности на железнодорожном транспорте будут помогать в проведении профилактических мероприятий для младших школьников. Кроме того, ученики всегда проявляют большой интерес к выездным "Урокам безопасности" на станциях и предприятиях СвЖД, сообщила пресс-служба СвЖД.

