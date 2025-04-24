Станции России и дальнего следования поезда превратятся в места проведения Международного исторического мероприятия «Диктант Победы»

13:41

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, мероприятие под названием «Диктант Победы» состоится 25 апреля на более чем 30 тысячах площадок в 90 странах по всему миру. Среди этих площадок - 14 железнодорожных станций России и более 300 поездов дальнего следования, включая межгородские «Ласточки» и скоростные «Сапсаны».

В частности, пассажиры следующих поездов смогут проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны:

3/4 «Кавказ» Кисловодск – Москва;

19/20 «Тихий Дон» Ростов – Москва;

103/104 Адлер – Москва;

740/739 Воронеж – Москва;

22/21 «Полярная стрела» Москва – Лабытнанги;

101/102, 103/104, 105/106 «Предыбайлов» Москва – Ярославль;

741/742, 743/744 «Аврора» Москва – Санкт-Петербург.

Кроме того, к участию в мероприятии приглашаются посетители вокзалов в Астрахани, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Олимпийском парке, Ростове-на-Дону, Омске, Челябинске, Самаре, Поныри, Узловой, а также на Белорусском и Восточном вокзалах в Москве и на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге.

Символично, что для проведения диктанта были выбраны вокзалы, расположенные в городах-героях и городах воинской славы. Здания многих из этих вокзалов помнят битвы Великой Отечественной войны и являются свидетелями героических подвигов, мужества и непоколебимой стойкости защитников нашей Родины.

Чтобы принять участие в «Диктанте Победы», необходимо зарегистрироваться на официальном сайте диктантпобеды.рф.