"Победный поезд" от Красноярской железнодорожной компании был приветствован в столичном городе Хакасии.

13:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

24-го апреля 2025 года состав, созданный в рамках уникального проекта КрасЖД, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны, прибыл на станцию Абакан. Сотни жителей Хакасии пришли посмотреть на историческую реконструкцию, имитирующую приезд военного эшелона в 1945 году.

Паровоз "Лебедянка", украшенный праздничными баннерами, приветствовали как взрослые и дети, так и самые уважаемые гости мероприятия - ветераны и работники тыла. "Поезд Победы" приветствовал их торжественным сигналом.

Представители Красноярской железной дороги, правительства Республики Хакасия и администрации города Абакана поздравили всех присутствующих с предстоящим Днем Победы.

"80-летие Великой Победы - это основной праздник нашей страны! В эти дни мы вспоминаем героическую историю железных дорог, важность которых в Второй мировой войне невозможно переоценить. Железнодорожники обеспечивали поддержку армии, переброску войск и техники, эвакуацию заводов и оборудования. Наш "Поезд Победы" - это наша память и наше глубокое признательность ветеранам, фронтовикам, работникам тыла, железнодорожникам, которые, преодолев тяжелейшие испытания, смогли победить фашизм", - заявил заместитель начальника КрасЖД по Абаканскому региону Евгений Новокрещенов.

Заместитель мэра города Абакана Татьяна Карташова отметила: "Абакан в годы войны - это город-госпиталь, город-тыл. В столицу Хакасии по железной дороге прибывали эшелоны с эвакуированными мирными жителями и с ранеными солдатами: более 10 тыс. бойцов за годы Второй мировой войны прошли лечение в госпиталях республики. Железная дорога объединяла страну, а вклад железнодорожников в Победу приравнен к вкладу фронтовиков. Низкий поклон ветеранам и работникам тыла! Спасибо Красноярской магистрали за "Поезд Победы!"

Агитбригада воинского эшелона представила специальную программу на платформе, воссоздав атмосферу вокзалов страны весной 1945 года. С мобильной сцены-платформы зазвучали песни военного времени, которые любят многие поколения. Главным моментом концерта стала вокально-хореографическая композиция «Журавли», посвященная памяти всех советских солдат, которые не вернулись с войны.

Участники мероприятия ознакомились с экспозицией, включающей платформы с образцами военной техники Красной армии: артиллерийскими орудиями – гаубицами, зенитными и противотанковыми пушками, участвовавшими в решающих битвах. Особое внимание маленьких посетителей «Поезда Победы» привлек знаменитый паровоз «Лебедянка»: дети имели возможность посетить его кабину и пообщаться с локомотивной бригадой, одетой в специально сшитую форму машинистов 40-х годов.

Целью проекта является сохранение исторической памяти о героизме советского народа во время Великой Отечественной войны.

Железнодорожный транспорт играл важную роль в этих событиях. С 1941 по 1945 годы он обеспечил проведение более 300 операций Красной армии: отправил 443 тыс. эшелонов, загрузил и перевез почти 20 млн вагонов – с солдатами, ранеными, гражданским населением, а также с грузами – боеприпасами, танками, артиллерией, автомобилями и продовольствием, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.