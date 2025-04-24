Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом квартале нынешнего года примерно 2 тыс. пассажиров воспользовались межрегиональным пригородным путем Красноярск – Кия-Шалтырь.

2025-04-24 12:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года межрегиональный пригородный поезд Красноярск – Кия-Шалтырь Красноярской железной дороги перевез 1890 пассажиров, что на 40% больше, чем в тот же период 2024 года.

Отметим, что данный маршрут был включен в систему пригородного транспорта Красноярской железной дороги в конце 2023 года и на данный момент является самым длинным на этой магистрали.

Маршрут разделен на 3 участка, один из которых, длиной более 200 км, проходит через 9 станций от Назарово (Красноярский край) до станции Кия-Шалтырь (поселок Белогорск Кемеровской области). Ранее эти станции не были связаны пригородным железнодорожным сообщением.

Пригородный поезд Красноярск – Кия-Шалтырь – Красноярск позволяет пассажирам из удаленных населенных пунктов добираться до столицы Красноярского края без пересадок. Это удобно для тех, кто ежедневно приезжает на работу или учебу в Красноярск, а выходные проводит дома.

Для любителей активного отдыха поезд предоставляет возможность посетить горнолыжный курорт «Горная Саланга», базы отдыха на озерах «Инголь», «Большое» и другие в выходные и вернуться домой к началу рабочей недели. Также утреннее прибытие поезда в Красноярск в понедельник удобно для пассажиров, которые едут на медицинские процедуры.

Поезд из Красноярска в Кия-Шалтырь отправляется по пятницам в 21:50 и прибывает на станцию Кия-Шалтырь в субботу в 07:39.

Обратный рейс из Кия-Шалтырь в Красноярск начинается в воскресенье в 20:10, прибытие в Красноярск – в понедельник в 06:16, сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

