Восточно-Сибирская железнодорожная компания представила набор сервисов на экспозиции «Транспорт и дороги Сибири. Специальная техника»

12:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Восточно-Сибирская железная дорога участвует в тематической выставке «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника», которая проходит в Иркутске с 24 по 26 апреля 2025 года. На стенде ВСЖД представлены услуги в области транспортной логистики и терминально-складского хозяйства.

В области грузоперевозок железнодорожники каждый год предлагают новые формы сотрудничества, работая по принципу «одного окна» в специально созданных Центрах продажи услуг. В I квартале 2025 года ЦПУ обработали более 4 тыс. заявок от грузоотправителей. В рамках договоров на комплексное транспортное обслуживание организована доставка более 84 тыс. тонн грузов.

Одним из ключевых преимуществ терминально-складского комплекса ВСЖД является непосредственная близость производственных участков к железнодорожному путевому развитию и основным автомобильным дорогам.

В 2025 году количество пунктов формирования контейнерных поездов на БАМе и Транссибе увеличено до 25. Новые терминалы открыты на станциях Акульшет, Куйтун, Суховская и Янталь.

Продолжаются работы по модернизации контейнерного терминала на станции Тальцы в Республике Бурятии. В рамках реконструкции предусмотрено строительство новой площадки, которая даст возможность переработки крупнотоннажных контейнеров ричстакерами.

Также, в прошлом году на ВСЖД была завершена реконструкция грузового двора на железнодорожном погранпереходе между Россией и Монголией – станции Наушки. Это позволило значительно ускорить оборот вагонов, подлежащих досмотру, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.