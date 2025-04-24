Экспозиция "Дороги Победы" доступна для посещения на вокзале Нижнего Новгорода.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Серия экспозиций под названием «Дороги Победы» была организована Горьковской железной дорогой в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первая из них, посвященная роли железнодорожного транспорта во время войны, открылась в вокзальном комплексе Нижнего Новгорода.

«Во время войны, железнодорожники быстро восстанавливали разрушенные пути, связь и управление движением. Они обеспечивали оперативную и непрерывную доставку большого количества войск, боевой техники и оружия на фронт. Те, кто работал в депо и на станциях в тылу, прикладывали все усилия», – заявил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Экспозиция включает в себя плакаты с текстами от экспертов по железнодорожному транспорту, архивные фотографии, карты и инфографику, которая в доступной форме рассказывает о важной роли железных дорог в достижении Великой Победы.

С первого мая экспозиция будет также размещена на главной улице Нижнего Новгорода – Большой Покровской (рядом с Нижегородским государственным академическим театром кукол). Выставку можно будет посетить до конца 2025 года. Вход открыт для всех желающих.

Выставки «Дороги Победы» будут открыты на железнодорожных станциях Кирова, Казани, Мурома, Ижевска и Канаша в апреле – мае этого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.