Более 16,5 км пути уложат железнодорожники на соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений для МЦД-4

15:59

На соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД ведется укладка 1 и 2 главных путей для МЦД-4. Работы проводятся с использованием специальной железнодорожной техники, в том числе путеукладчиков. Всего будет уложено 16,5 км пути.

Благодаря соединительной ветви поезда с Киевского направления пойдут по маршруту МЦД-4 в обход Киевского вокзала. Кроме того, для запуска четвертого диаметра реконструируется вторая соединительная ветвь – от Белорусского до Савеловского вокзала, Каланчевский путепровод на Комсомольской площади и еще 5 путепроводов и мост через реку Яуза на участке от Курского вокзала до Нижегородской.

В течение трех лет на соединительной ветви были возведены 3 важнейших искусственных сооружения. Прежде всего, это крупнейшая в Москве железнодорожная эстакада длиной почти 2 км и весом 16,8 тыс. тонн. Кроме того, построены путепровод над путями Киевского направления длиной 55 м и общим весом 750 тонн, двухпутный железнодорожный мост через Москву-реку длиной 286 м и весом 3,7 тыс. тонн. Установлено 320 опор и фундаментов контактной сети, уложено 75 км кабеля. Обустроено земляное полотно и верхнее строение пути: отсыпано 132 тыс. кубометров земляного полотна из песка и 8 тыс. кубометров щебеночного полотна на эстакаде.

В настоящее время на всех искусственных сооружениях уложены пути, продолжаются работы по соединению эстакады с Белорусским направлением МЖД. На будущей станции МЦД-4 Тестовская, расположенной на железнодорожной эстакаде, завершено строительство двух береговых платформ, ведется монтаж навесов. Она будет интегрирована со станцией МЦК Деловой центр, платформой Тестовская МЦД-1 и станцией метро «Международная».

Одновременно проводятся работы по возведению фундаментов платформ и вестибюлей на двух станциях – Поклонная и Кутузовская.

Станция Кутузовская строится в районе Дорогомилово на пересечении Кутузовского проспекта и ТТК, что позволит интегрировать ее с МЦК, Филевской линией метро и 11 маршрутами наземного общественного транспорта. На новом остановочном пункте возведут 2 платформы с навесами и надземный вестибюль площадью около 3 тыс. кв. м. Пассажирскую инфраструктуру оборудуют 6 эскалаторами и 3 лифтами. Для интеграции новой инфраструктуры МЦД-4 с МЦК действующая платформа на кольце будет удлинена.

Поклонная разместится между новой строящейся станцией Минская Киевского направления МЖД и Кутузовской. Она станет первым остановочным пунктом на соединительной ветке и будет состоять из 2 платформ и конкорса, который, помимо доступа на пассажирскую инфраструктуру, обеспечит безопасный транзитный проход из одной части города в другую и соединит районы Раменки и Дорогомилово. Для удобства маломобильных пассажиров здесь появятся 2 лифта и 4 эскалатора. С остановочного пункта Поклонная можно будет совершить пересадку на станцию метро «Парк Победы».

Завершить работы планируется в 2023 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.