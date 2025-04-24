Железная дорога для детей в Челябинске откроется 1 мая

09:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого мая 2025 года, детская железная дорога в Челябинске, которая находится в ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, открывает свой 76-й сезон пассажирских перевозок. Первый поезд отправится в 10:26 по местному времени со станции "Звездная".

В этом году на детской железной дороге в Челябинске будет проходить практику более 700 молодых железнодорожников. До начала работы с пассажирами, они получили теоретические знания о различных профессиях в железнодорожной сфере, таких как организация движения поездов, работа в локомотивном и вагонном хозяйстве, хозяйстве пути, связи, централизации и блокировки. Они также прошли курсы по технике безопасности на железнодорожных путях и охране труда. Молодые люди попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников и бригадиров пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, ревизоров, диктора и других железнодорожных профессий.

На детской железной дороге в Челябинске для обслуживания пассажиров будут использоваться два состава: "Южноуралец" и "Юность", а также два тепловоза серии ТУ-7А.

Перед началом перевозок, все малые магистрали проходят тщательную подготовку, в которой участвуют работники различных структурных подразделений. В рамках этой подготовки, железнодорожники ремонтируют тепловозы и пассажирские вагоны, проверяют средства связи на станциях, устройства сигнализации, централизации и блокировки. Также проводится подготовка путевой инфраструктуры, проверка состояния железнодорожных переездов, ремонт фасадов павильонов, платформ и навесов.

Детские железные дороги являются частью структуры ОАО "РЖД" и направлены на привлечение молодежи в компанию. Это крупнейшие центры профессиональной ориентации в России, которые занимаются развитием творческих способностей детей, организацией их досуга, информированием о железнодорожных профессиях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.