За три месяца 2025 года, международный железнодорожный рейс Иркутск – Улан-Батор перевозил более 3 тысяч пассажиров.

2025-04-24 09:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по март 2025 года международный поезд, следующий из Иркутска в Улан-Батор, совершил 26 рейсов. За эти три месяца он перевез 3118 пассажиров, из которых 2,8 тыс. путешествовали в международном режиме.

Стоит отметить, что с апреля 2022 года, когда было возобновлено сообщение, этот международный поезд перевез более 62 тыс. пассажиров.

Поезд № 306/305, который связывает Иркутск и столицу Монголии, работает на регулярной основе. Он отправляется из России в Улан-Батор по пятницам и понедельникам, а обратно – по субботам и воскресеньям.

Билеты можно приобрести онлайн на веб-сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах железнодорожных станций, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

