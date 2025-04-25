"Караван Триумфа" достиг Балтийска 25-го апреля.

16:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Эшелон Победы» начал свое движение по Калининградской железной дороге. 25 апреля этот поезд достиг самого западного пункта России - города Балтийск.

Приезд эшелона совпал с 80-летием освобождения города-крепости Пиллау - последнего укрепления нацистской Германии в Восточной Пруссии. На вокзале Балтийска поезд, который тянул паровоз серии «Л», встречали сотни городских жителей и военные Балтийского флота. В составе эшелона была экспозиция с военной техникой, оружием и тематической выставкой, посвященной Великой Отечественной войне и героическим действиям защитников Родины. Мобильный музей привлек большое внимание местных жителей, особенно молодежи. Также все желающие могли посетить кабину машиниста паровоза и подать сигнал.

Была организована концертная программа для жителей с участием творческих коллективов Дворца культуры железнодорожников и города Балтийска.

26 апреля в 11:00 «Эшелон Победы» прибудет на станцию Багратионовск. Проект осуществляется Калининградской железной дорогой в сотрудничестве с Балтийским флотом и муниципальными администрациями, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.