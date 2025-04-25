Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом квартале 2025 года, Сервисный центр Западно-Сибирской железнодорожной сети привлек свыше 90 заказчиков в области грузовых перевозок.

2025-04-25 13:41
В первом квартале 2025 года, Сервисный центр Западно-Сибирской железнодорожной сети привлек свыше 90 заказчиков в области грузовых перевозок.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый квартал 2025 года специалисты Центра продажи услуг ОАО «РЖД» на Западно-Сибирской железной дороге привлекли 92 новых клиента в области грузоперевозок. Это способствовало дополнительной перевозке 435 тыс. тонн грузов.

В ОАО «РЖД» для улучшения качества обслуживания клиентов разработаны и успешно работают цифровые сервисы в области грузоперевозок. Например, более 300 компаний, действующих в рамках Западно-Сибирской железнодорожной магистрали, сегодня используют торговую площадку «РЖД Маркет». Это позволяет клиентам настроить эффективную логистику, расширить рынок сбыта, оптимизировать бизнес-процессы, экономить время и ресурсы.

Более 2 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы на Западно-Сибирской железной дороге через автоматизированную систему «ЭТРАН». 2,8 тыс. пользователей железнодорожного транспорта используют сервис «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru