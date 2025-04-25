В первом квартале 2025 года, Сервисный центр Западно-Сибирской железнодорожной сети привлек свыше 90 заказчиков в области грузовых перевозок.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый квартал 2025 года специалисты Центра продажи услуг ОАО «РЖД» на Западно-Сибирской железной дороге привлекли 92 новых клиента в области грузоперевозок. Это способствовало дополнительной перевозке 435 тыс. тонн грузов.

В ОАО «РЖД» для улучшения качества обслуживания клиентов разработаны и успешно работают цифровые сервисы в области грузоперевозок. Например, более 300 компаний, действующих в рамках Западно-Сибирской железнодорожной магистрали, сегодня используют торговую площадку «РЖД Маркет». Это позволяет клиентам настроить эффективную логистику, расширить рынок сбыта, оптимизировать бизнес-процессы, экономить время и ресурсы.

Более 2 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы на Западно-Сибирской железной дороге через автоматизированную систему «ЭТРАН». 2,8 тыс. пользователей железнодорожного транспорта используют сервис «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.