Обычный весенний общественный рабочий день состоялся на Свердловском железнодорожном участке.

2025-04-25 12:39
На Свердловской железнодорожной магистрали традиционно проводятся апрельские субботники. 25 апреля сотрудники, которые в этот день не были заняты основной работой, занимались уборкой служебных и производственных зданий, а также очисткой железнодорожной полосы отвода от незаконных свалок. В этом мероприятии уже приняли участие более 10 тысяч человек.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделяется улучшению внешнего вида мемориалов и памятников, посвященных воинам-железнодорожникам и другим защитникам Родины. Некоторые из них находятся на территории предприятий ОАО «РЖД», другие - в городских местах.

Кроме того, сотрудники СвЖД участвуют в уборке городских парков, скверов и общественных мест. Например, в Екатеринбурге 25 апреля были убраны зоны для прогулок вдоль улицы Гражданской и на берегах рек Исети и Ольховки, сквер имени К. Т. Бабыкина, участок улицы Героев России около здания ДЦУП и другие места, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

