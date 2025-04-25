С января по март 2025 года тур на "Остров-град Свияжск" возглавил список самых востребованных железнодорожных путешествий в Татарстане.

11:50

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Поездка в музей-заповедник "Остров-град Свияжск" была наиболее востребованной среди пригородных железнодорожных туров в Татарстане в период с января по март 2025 года. В течение этого времени поезда на данном маршруте совершили свыше 40 рейсов, перевозя 1,1 тыс. пассажиров.

Участники этого мультимодального тура отправляются из Казани на поезде до Свияжска, после чего пересаживаются на автобус, который доставляет их на остров. Для посетителей предлагаются различные программы, тематические события и обзорные экскурсии.

Также популярным среди жителей и гостей Татарстана является тур в Кукмор. Он включает обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и валяльно-войлочного завода, где изготавливают известные местные валенки. За первые 3 месяца 2025 года этим туром воспользовались более 550 пассажиров.

Выбрав маршрут Казань – Арск – «Кырлай», можно посетить родину знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая. Тур Казань – Камаево – «Иске Казан» позволит побывать в древней крепости, узнать о традициях татарского народа и окунуться в быт людей, которые жили на этих землях много веков назад. По маршруту Казань – Шемордан можно посетить оздоровительный комплекс «Мингер» с уникальными природными достопримечательностями и широким спектром услуг для отдыха и восстановления здоровья.

В общей сложности, около 5 тыс. человек воспользовались туристическими поездами пригородного сообщения АО «Содружество», которые курсировали по Горьковской железной дороге в Удмуртии и Татарстане, в период с января по март 2025 года. Это более чем в 2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Пассажиры могут узнать расписание туристических поездов пригородного сообщения на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «Содружество», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00. Информацию также предоставляют справочные службы на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.