Запуск экспорта технического углерода из Вологды был инициирован Северной железной дорогой.

11:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Северная железнодорожная компания начала экспортировать технический уголь из Вологды по новому маршруту. Раньше этот товар доставлялся до петербургских портов на автомобильном транспорте.

В апреле было отправлено свыше 130 контейнеров с экспортным товаром – техническим углеродом до станции Автово-Экспортная. Затем товар будет отправлен морским транспортом в Вьетнам и Камбоджу. Готовится к отправке еще около 160 контейнеров.

Предполагается организовать до 3 контейнерных поездов с техническим углеродом в месяц, сообщили в пресс-службе СЖД.