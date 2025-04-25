Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время майских торжеств поезд на паровозной тяге будет следовать по пригородному маршруту Ростов – Таганрог.

2025-04-25 10:22
Паровоз совершит два рейса из Ростова в Таганрог 1 и 9 мая 2025 года. Отправление из Ростова-Пригородного запланировано на 09:35, прибытие в Таганрог - в 11:31.

1 мая обратный рейс начнется с Таганрог-Пассажирского в 16:50. Поезд сделает короткую остановку на станции Гниловская, где пассажиры смогут посетить экспозицию Северо-Кавказской железной дороги. Те, кто не желает оставаться на экскурсии в Музей техники, могут продолжить путь до Ростова-Пригородного.

9 мая отправление из Таганрога запланировано на 18:10, прибытие в Ростов - в 20:10.

Пассажиры могут самостоятельно спланировать поездку или приобрести готовый тур. Например, 9 мая предлагается тематический тур, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, включающий посещение военно-исторического музея «Самбекские высоты».

Для ознакомления с программами и подачи заявки на участие можно перейти на сайт АО «СКППК» в раздел «Туризм».

Билеты без участия в развлекательной программе можно приобрести в пригородных кассах или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» не ранее 10 дней до даты отправления, предъявив документ, подтверждающий личность, сообщает служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

