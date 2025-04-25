Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Глава ОАО "РЖД" провел дискуссию о развитии инфраструктурного комплекса с учащимися ДВГУПС.

2025-04-25 10:16
Глава ОАО
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Встреча Евгения Шевцова, заместителя гендерального директора ОАО «РЖД» и начальника Центральной дирекции инфраструктуры, с учащимися Дальневосточного государственного университета путей сообщения прошла 25 апреля 2025 года в Хабаровске. В рамках мероприятия обсуждались вопросы развития инфраструктуры, подготовки специалистов и возможности трудоустройства в компании. Заместитель главы холдинга представил студентам новейшие инновационные решения в области эксплуатации железнодорожного транспорта, включая разнообразные роботизированные системы и интеллектуальные комплексы. Студенты также имели возможность задать вопросы, которые их интересовали.

Евгений Шевцов подчеркнул, что реализация масштабных инфраструктурных проектов, например, модернизация Восточного полигона, требует привлечения высококвалифицированных специалистов с инженерным и техническим образованием. В связи с этим, ОАО «РЖД» активно сотрудничает с профильными учебными заведениями, помогая обновить их материально-техническую и научно-лабораторную базы. За последние годы в ДВГУПС и его филиалы было поставлено 7 тренажерных комплексов для обучения по профильным специальностям.

Университет и компания ведут совместную научно-техническую работу, включая разработку технологий строительства и эксплуатации объектов в районах вечной мерзлоты.

Постоянные встречи руководства ОАО «РЖД» со студентами отраслевых вузов помогают формировать стратегию обучения и подготовки будущих работников железной дороги, а студентам - понимать требования работодателя и перспективы своей карьеры после трудоустройства, сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

