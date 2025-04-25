В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Кирове был реставрирован музейный паровоз.

09:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Кирове, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, железнодорожные работники провели реставрацию паровоза Эр 788-74.

Сотрудники моторвагонного депо Кирова отремонтировали и перекрасили экспонат музея, а также улучшили территорию вокруг него.

Паровоз был изготовлен в 1952 году на заводе, названном в честь Сталина. После более чем 30 лет работы на Горьковской магистрали, в 1994 году он был перевезен в кировский филиал музея ГЖД для постоянного хранения.

«Интересно отметить, что установка паровоза производилась зимой. Для того чтобы перевезти его от железнодорожного вокзала до музея, его пришлось разделить на 4 части. Для перевозки использовались большие металлические пластины, которые обливались водой, чтобы при морозе на них образовывалась гладь для легкого скольжения. Части локомотива загружали на эти пластины, а затем перевозили на тягаче по улицам города. Сотрудники ГАИ остановили автомобильное движение ради паровоза. Рабочие путевого хозяйства построили путь во дворе музея, на который с помощью крана рабочие реставрационного поезда установили старый паровоз», - поделилась Валерия Пластинина, хранитель фондов отдела по сохранению исторического наследия ГЖД, информацию подтвердила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.