На остановочном пункте Поварово (Московская область) открылся новый подземный пешеходный переход

21 января начал работу новый пешеходный тоннель на остановочном пункте Поварово (Московская область). Теперь жителям городского округа Солнечногорск и пассажирам будет удобно и безопасно пересекать железную дорогу и попадать к платформам пригородных поездов.

Новый подземный переход построили без остановки высокоскоростного движения по главному ходу Октябрьской железной дороги. Ширина пешеходного тоннеля – 4 м, длина – 55 м, 33 из которых – тоннельная часть. Подземный переход оборудовали наклонными подъемными платформами и пандусами для маломобильных граждан.

Пешеходный тоннель открыли представители Октябрьской железной дороги, администрации городского округа Солнечногорск и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.