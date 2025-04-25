Начиная с первого мая 2025 года, привилегированные жители Красноярского края будут иметь возможность покупать билеты на городские и пригородные поезда Красноярской железной дороги со скидкой 50%.

09:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 1 мая 2025 года, пассажиры, которые пользуются льготами Красноярского края, смогут ездить на городских и пригородных поездах Красноярской железной дороги по сниженным в два раза тарифам.

Среди льготников - пенсионеры, ветераны труда и многодетные семьи из Красноярского края. Также предусмотрена скидка в 50% для жителей края, которым исполнилось 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) и имеющих трудовой стаж не менее 15 лет.

Согласно региональному законодательству, сниженные тарифы для льготников края будут применяться до 30 сентября 2025 года.

Чтобы получить скидку в 50%, при покупке билета нужно предъявить два документа: удостоверение личности и документ, подтверждающий право на льготу.

Подробности о льготах на проезд в городском и пригородном железнодорожном транспорте Красноярского края можно узнать на сайте компании «Краспригород», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.