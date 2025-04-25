Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение первого квартала текущего года, Восточно-Сибирская железнодорожная компания уплатила более 9 миллиардов рублей в виде налогов и страховых взносов.

2025-04-25 09:09
В течение первого квартала текущего года, Восточно-Сибирская железнодорожная компания уплатила более 9 миллиардов рублей в виде налогов и страховых взносов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по март 2025 года, структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, перечислили в консолидированный бюджет России 9,3 млрд рублей в виде налогов и взносов.

Большая часть этих средств была направлена в бюджет Иркутской области, на территории которой пролегает основная часть железной дороги. В областную казну поступило около 7,9 млрд рублей.

Налоговые выплаты по другим регионам распределились следующим образом:

  • в бюджет Республики Бурятии – 1,1 млрд рублей;
  • в бюджет Забайкальского края – 111 млн рублей;
  • в бюджет Республики Саха (Якутия) – 2,3 млн рублей.

Структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из наиболее значимых налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru