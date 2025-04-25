В течение первого квартала текущего года, Восточно-Сибирская железнодорожная компания уплатила более 9 миллиардов рублей в виде налогов и страховых взносов.

09:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по март 2025 года, структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, перечислили в консолидированный бюджет России 9,3 млрд рублей в виде налогов и взносов.

Большая часть этих средств была направлена в бюджет Иркутской области, на территории которой пролегает основная часть железной дороги. В областную казну поступило около 7,9 млрд рублей.

Налоговые выплаты по другим регионам распределились следующим образом:

в бюджет Республики Бурятии – 1,1 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края – 111 млн рублей;

в бюджет Республики Саха (Якутия) – 2,3 млн рублей.

Структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из наиболее значимых налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.