В течение первого квартала текущего года, Восточно-Сибирская железнодорожная компания уплатила более 9 миллиардов рублей в виде налогов и страховых взносов.

В период с января по март 2025 года, структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, перечислили в консолидированный бюджет России 9,3 млрд рублей в виде налогов и взносов.
Большая часть этих средств была направлена в бюджет Иркутской области, на территории которой пролегает основная часть железной дороги. В областную казну поступило около 7,9 млрд рублей.
Налоговые выплаты по другим регионам распределились следующим образом:
Структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из наиболее значимых налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.