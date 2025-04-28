Сотрудники железной дороги обустроили тропу для пеших прогулок на Куршской косе

25-го апреля 2025 года работники Калининградской железнодорожной системы приняли активное участие в ежегодном экологическом мероприятии под названием «Марш парков», которое проходило на Куршской косе. В рамках этого события они занялись благоустройством пешеходного пути «Высота Мюллера».

Персонал КЖД занялся сбором мусора вдоль указанного маршрута, а также покраской деревянных настилов и лестниц, ведущих к высоте.

Существует договор о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и национальным парком «Куршская коса». С 2017 года железнодорожники регулярно оказывают помощь парковым службам в сохранении природного богатства и улучшении состояния территории заповедника. Например, в прошлом году они укрепили более 200 квадратных метров авандюны, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.