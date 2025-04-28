Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Московской железной дороги приняли участие в глобальной инициативе «Сад памяти».

2025-04-28 15:19
Работники столичной железной дороги приняли участие в глобальной акции "Сад памяти", посвященной 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Накануне они посадили 10 тысяч саженцев в Смоленской области. Целью данного мероприятия является увековечивание подвигов защитников нашей страны, а также сохранение и восстановление лесных ресурсов.

Все желающие могут присоединиться к акции с 18 марта по 31 мая 2025 года, выбрав подходящее место на интерактивной карте на сайте мероприятия.

Глобальная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по инициативе общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. Каждый год "зеленые" мемориалы посажены во всех регионах России и за ее пределами. За пять лет проведения акции миллионы волонтеров из 78 стран мира присоединились к посадке памятных садов, в результате чего было посажено более 130 миллионов памятных деревьев, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

