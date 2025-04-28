Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов 7 направлений Московской железной дороги ожидаются в мае 2025 года, что связано с модернизацией инфраструктуры.

15:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В мае изменится график движения некоторых пригородных поездов на Киевском, Горьковском, Павелецком, Белорусском, Савеловском, Рижском и Курском направлениях МЖД. Причина - развитие инфраструктуры на станциях Беговая и Железнодорожная, строительство нового остановочного пункта Петровско-Разумовская, ремонтные работы на участках Павловский Посад – Фрязево, Бирюлево-Товарная – Домодедово. Также планируются работы по обновлению программного обеспечения системы управления движением на станциях Железнодорожная и Купавна. На участке Москва-Рижская – Подмосковная продолжат строительство двухпутного путепровода для улучшения городской дорожной сети.

Также запланированы технологические "окна" на станции Беговая с 01:00 1 мая до 01:30 5 мая. В это время будет временно прекращаться движение по путям для поездов МЦД-4. Работы на участках Павловский Посад – Фрязево, Купавна – Железнодорожная будут проводиться с 00:20 1 мая до 00:35 5 мая и в те же часы 8–12 мая. В это время движение будет организовано в реверсивном режиме. В связи с этим, в расписание пригородных электропоездов внесены значительные изменения. Например, поезда МЦД-4 будут ходить из Апрелевки до Солнечной и обратно, а из Железнодорожной до Поклонной и обратно интервалы движения увеличатся. Дальние электрички (до Владимира и Петушков) будут отправляться и прибывать на станции Площадь Трех Вокзалов и Нижегородская. У некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, некоторые электрички будут временно исключены из расписания.

В течение следующего месяца на строительной площадке остановки Петровско-Разумовская с 01:10 до 05:30 будет продолжаться установка фасадов конкорса, а на участке Москва-Рижская – Подмосковная с 02:00 до 05:00 будет идти строительство путепровода. Во время проведения работ, движение поездов будет осуществляться в реверсивном режиме, что повлияет на расписание пригородных поездов.

На участке Бирюлево-Товарная – Домодедово будет продолжаться капитальный ремонт 1 главного пути с 02:20 3 мая до 02:20 5 мая и в те же часы 10–12, 17–19,24–26, 26–28, 31 мая – 1 июня. Во время проведения работ, движение на данном участке будет осуществляться по соседнему пути в обе стороны. В связи с этим, в расписание пригородных поездов, включая аэроэкспрессы, внесены значительные изменения. Так, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд поездов временно выведен из расписания. У аэроэкспрессов увеличится интервал движения до 1 часа. На участке Домодедово – Аэропорт «Домодедово» назначено 16 пар дополнительных поездов.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.