Свыше 28 тыс. работников железной дороги приняли участие в субботнике на Горьковском направлении.

13:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

26 апреля на Горьковской железной дороге прошел субботник, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В общей сложности в акции приняли участие более 28 тыс. сотрудников Горьковской железнодорожной магистрали. Больше 22 тыс. из них занимались благоустройством территорий, а свыше 6 тыс. провели генеральную уборку в административных помещениях.

Согласно установившейся традиции, была проведена генеральная уборка на станциях Нижний Новгород-Московский и Нижний Новгород-Сортировочный, в сквере имени О. Х. Шарадзе и у мемориала в честь воинов-железнодорожников, который находится перед Инженерным центром ГЖД, а также в музее под открытым небом «Паровозы России».

Кроме этого, субботник также прошел на других станциях и предприятиях магистрали в городах Киров, Муром, Казань, Ижевск, Чебоксары и Йошкар-Ола, а также в других населенных пунктах. Работники железной дороги убрали мусор, покрасили заборы и бордюры, побелили деревья.

Весенний субботник на всей территории ОАО «РЖД» проводится в конце апреля. Его история началась с трудовой инициативы сотрудников депо Москва-Сортировочная, которые 12 апреля 1919 года провели первый субботник, бесплатно отремонтировав 3 паровоза. В этот день железнодорожники готовят и приводят в порядок инфраструктуру к летнему сезону, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.