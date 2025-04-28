Во время майских торжеств, на линии Красноярской железнодорожной сети планируется увеличение числа электричек.

12:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Компания «Краспригород» вносит коррективы в расписание пригородных поездов Красноярской железной дороги для удобства пассажиров в период с 30 апреля до 4 мая и с 7 по 11 мая 2025 года.

Электропоезда 30 апреля и 7 мая 2025 года будут следовать по пятничному расписанию, с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая – по субботнему, а 4 и 11 мая – по воскресному.

На выходные дни запланированы 6 дополнительных электропоездов на популярных «дачных» направлениях до станций Зеледеево, Кемчуг и Снежница.

Ускоренные электропоезда на маршрутах Красноярск – Иланская – Решоты и Красноярск – Боготол отправятся 30 апреля и 7 мая, а возвращение запланировано на 4 и 11 мая.

Пригородный поезд на маршруте Красноярск – Мана – Красноярск будет в пути 1, 4, 8 и 11 мая.

Вечерний субботний электропоезд по маршруту Красноярск – Иланская – Красноярск будет в движении только 1 и 8 мая.

В Кемеровской области 4 и 11 мая (в воскресенье) будет дополнительный поезд на маршруте Междуреченск – Лужба – Междуреченск.

Количество вагонов в поездах на востребованных направлениях увеличится до 6, 8 и 10.

На участках Хакасии и Красноярского края по маршрутам Красноярск – Ачинск – Суриково – Лесосибирск и Решоты – Чунояр график движения пригородных поездов останется прежним.

Красноярская железная дорога и «Краспригород» призывают пассажиров заранее ознакомиться с актуальным расписанием перед планированием поездок. Его можно уточнить по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.