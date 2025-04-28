В городе Северобайкальск с помощью ОАО «РЖД» было запущено основное отделение сосудистой медицины.

11:57

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В медицинском центре «РЖД-Медицина» в Северобайкальске было открыто новое отделение для пациентов с острыми нарушениями кровообращения.

«Для создания этого отделения были выполнены перепланировка и капитальный ремонт помещений, приобретена система для кинезиотерапии с разгрузкой веса, оборудование для диагностики, лечения и реабилитации пациентов с двигательными нарушениями, беговая дорожка с биологической обратной связью и комплекс для восстановления двигательных навыков, баланса и осанки», – заявил главный врач медицинского центра «РЖД-Медицина» в Северобайкальске Санжай Дашиев.

Открытие отделения для пациентов с острыми нарушениями кровообращения в Северобайкальске является значимым событием для медицины региона на БАМе. Теперь жителям удаленных населенных пунктов не придется ездить для реабилитации в региональные центры.

По словам заместителя начальника ВСЖД Ивана Стасевича, открытие нового отделения стало возможным благодаря реализации плана мероприятий, посвященных 50-летию со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали, а также инвестиционной программы ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.