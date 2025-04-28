Памятник Второй Мировой войне был установлен на станционной площади Данилова.

11:44

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В субботу, 26 апреля 2025 года, на станционной площади города Данилова был торжественно открыт мемориал в честь работников паровозного депо, погибших во время Великой Отечественной войны.

«В преддверии Дня Победы мы с гордостью открываем этот памятник, посвященный мужеству и героизму железнодорожников в период Великой Отечественной войны. В 1942 году в Данилове была сформирована колонна паровозов специального резерва для перевозок близ районов боевых действий и доставки оборудования и боеприпасов непосредственно на фронт. В 1974 году на территории паровозных мастерских был установлен мемориал в честь погибших во время войны работников депо. Спустя полвека мы решили восстановить его и разместить на станционной площади», – заявил глава СЖД Рашид Сайбаталов на церемонии открытия мемориала.

Мемориальный комплекс включает в себя две гранитные плиты. На горизонтальной плите изображены символические фигуры советского солдата и женщины-труженицы тыла, вечный огонь и надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». На вертикальной стеле выгравирован орден Отечественной войны с текстом «Работникам паровозного депо Данилов, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и перечислены имена 70 железнодорожников, которые отдали свои жизни за Родину.

Территория вокруг мемориала была благоустроена Северной железной дорогой - уложены бордюрный камень и тротуарная плитка. Сотрудники дороги провели субботник и посадили туи, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.