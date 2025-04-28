Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Памятник Второй Мировой войне был установлен на станционной площади Данилова.

2025-04-28 11:44
Памятник Второй Мировой войне был установлен на станционной площади Данилова.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В субботу, 26 апреля 2025 года, на станционной площади города Данилова был торжественно открыт мемориал в честь работников паровозного депо, погибших во время Великой Отечественной войны.

«В преддверии Дня Победы мы с гордостью открываем этот памятник, посвященный мужеству и героизму железнодорожников в период Великой Отечественной войны. В 1942 году в Данилове была сформирована колонна паровозов специального резерва для перевозок близ районов боевых действий и доставки оборудования и боеприпасов непосредственно на фронт. В 1974 году на территории паровозных мастерских был установлен мемориал в честь погибших во время войны работников депо. Спустя полвека мы решили восстановить его и разместить на станционной площади», – заявил глава СЖД Рашид Сайбаталов на церемонии открытия мемориала.

Мемориальный комплекс включает в себя две гранитные плиты. На горизонтальной плите изображены символические фигуры советского солдата и женщины-труженицы тыла, вечный огонь и надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». На вертикальной стеле выгравирован орден Отечественной войны с текстом «Работникам паровозного депо Данилов, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и перечислены имена 70 железнодорожников, которые отдали свои жизни за Родину.

Территория вокруг мемориала была благоустроена Северной железной дорогой - уложены бордюрный камень и тротуарная плитка. Сотрудники дороги провели субботник и посадили туи, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru