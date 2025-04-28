Сабурбанские поезда, курсирующие между Слюдянкой-I и Байкалом, теперь именуются как «Байкальский ветер».

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С приходом нового сезона путешествий, два пригородных поезда - №№6201/6202 и 6203/6204, следующие по маршруту Слюдянка-I - Байкал, получили новое название - «Байкальский ветер».

Расписание и частота отправления поездов остались прежними. Новое и запоминающееся название поможет пассажирам легче ориентироваться при покупке билетов и планировании поездки по Кругобайкальской железной дороге.

Отметим, что кроме «Байкальского ветра», по исторической магистрали регулярно ходит еще один пригородный поезд - «Нерпочка».

Узнать расписание можно по бесплатному номеру телефона Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любого места России бесплатный) или используя мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.