Более 3,4 тыс. забытых вещей помогли найти пассажирам Приволжского филиала АО «ФПК» благодаря специальному сервису на сайте ОАО «ЖД»

09:19

В 2021 году работники Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (обслуживает полигоны Юго-Восточной и Приволжской железных дорог) помогли найти пассажирам 3 451 предмет, забытый в поездах дальнего следования. Это почти в 1,6 раза больше, чем в 2020 году. Среди забытых вещей – предметы одежды, наушники, зарядные устройства для телефонов, игрушки, книги.

Напомним: чтобы найти пропажу, пассажиры поездов дальнего следования могут воспользоваться сервисом поиска забытых вещей на сайте ОАО «ЖД». Для этого необходимо заполнить электронную заявку. В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание предметов и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.