Во время майских торжеств, субурбанские поезда на Калининградской железнодорожной линии будут следовать по графику выходных дней.

2025-04-28 10:05
С 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года пригородные поезда Калининградской железной дороги будут следовать по расписанию выходных и праздничных дней на всех маршрутах.

На Светлогорском и Зеленоградском направлениях каждый день будет работать 97 поездов, на Балтийском - 9.

На Багратионовском маршруте в выходные и праздничные дни будет ходить пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 08:10 и возвращающийся из Багратионовска в 18:35.

На Мамоновском направлении будет курсировать пригородный поезд, отправление с Южного вокзала в 10:25, возвращение из Мамоново в 16:20.

На Черняховском маршруте в праздничные дни будет работать рельсовый автобус, отправляющийся с Южного вокзала в 08:15 и возвращающийся из Черняховска в 13:05. Также с 1 мая будут ходить поезда на маршрутах Калининград – Железнодорожный и Калининград – Краснолесье с остановкой в Черняховске.

На Советском направлении утренний пригородный поезд, отправляющийся из Советска в 06:31, будет ходить 1 и 8 мая.

Все актуальные данные о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и телеграм-боте «Электрички РЖД», сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

