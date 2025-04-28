Примерно 30 тыс. работников железной дороги приняли участие в обычных апрельских субботниках на Московской магистрали.

Около 30 тысяч сотрудников Московской железной дороги приняли участие в ежегодных апрельских субботниках. В этом году акция была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому основной акцент был сделан на уход за мемориалами и памятниками, благоустройство территорий и посадку "аллей памяти".

Одним из ключевых мест проведения субботника в Москве стало депо Москва-Сортировочная. Именно здесь в ночь на 12 апреля 1919 года прошел первый субботник, в ходе которого железнодорожники бесплатно отремонтировали три паровоза. Эту акцию впоследствии назвали "Великим почином". На этот раз субботник начался с праздничного митинга. После этого железнодорожники привели в порядок территорию и посадили деревья. Для тех, кто хотел перекусить, работала полевая кухня, где главным блюдом стала яичница, приготовленная на лопате в топке паровоза.

Субботник привлек железнодорожников, которые в этот день не были заняты в основной работе, а также ветеранов отрасли. Они занимались благоустройством территорий и полосы отвода рядом с железнодорожными путями, окрашивали опоры контактной сети, напольные устройства, бордюры. Кроме того, они провели уборку рабочих мест, производственно-технических зданий и сооружений, привокзальных площадей, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.