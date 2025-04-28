Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Примерно 30 тыс. работников железной дороги приняли участие в обычных апрельских субботниках на Московской магистрали.

2025-04-28 09:59
Примерно 30 тыс. работников железной дороги приняли участие в обычных апрельских субботниках на Московской магистрали.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Около 30 тысяч сотрудников Московской железной дороги приняли участие в ежегодных апрельских субботниках. В этом году акция была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому основной акцент был сделан на уход за мемориалами и памятниками, благоустройство территорий и посадку "аллей памяти".

Одним из ключевых мест проведения субботника в Москве стало депо Москва-Сортировочная. Именно здесь в ночь на 12 апреля 1919 года прошел первый субботник, в ходе которого железнодорожники бесплатно отремонтировали три паровоза. Эту акцию впоследствии назвали "Великим почином". На этот раз субботник начался с праздничного митинга. После этого железнодорожники привели в порядок территорию и посадили деревья. Для тех, кто хотел перекусить, работала полевая кухня, где главным блюдом стала яичница, приготовленная на лопате в топке паровоза.

Субботник привлек железнодорожников, которые в этот день не были заняты в основной работе, а также ветеранов отрасли. Они занимались благоустройством территорий и полосы отвода рядом с железнодорожными путями, окрашивали опоры контактной сети, напольные устройства, бордюры. Кроме того, они провели уборку рабочих мест, производственно-технических зданий и сооружений, привокзальных площадей, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru