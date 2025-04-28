Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В мае, "Здоровье на колесах" от Красноярской железнодорожной компании остановится на 8 станциях в Хакасии и Красноярском регионе.

2025-04-28 09:51
В мае,
Мобильный консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в мае посетит Хакасию и центральные и западные районы Красноярского края.

Первыми на очереди две станции в Орджоникидзевском районе Хакасии: 15 мая – Июс, 16–17 мая – Копьёво.

После этого состав отправится в Красноярский край и начнет работу в Ужурском районе: 18–20 мая – Ужур, 21 мая – Крутояр.

Затем мобильная поликлиника остановится в Назаровском районе: 22 мая – Красная Сопка, 23 мая – Глядень, 24–26 мая – Назарово.

Командировка завершится в Дивногорске: прием пациентов будет проводиться 27–28 мая.

Жители этих регионов смогут получить консультации специалистов и пройти обследование на современном оборудовании.

Услуги предоставляются бесплатно. Необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее проведенных исследований.

Рабочие часы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

