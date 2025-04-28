Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Субботник, организованный в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали.

2025-04-28 09:32
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 18 по 28 апреля 2025 года на крупнейших станциях ВСЖД прошли трудовые субботники, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Накануне майских праздников работники железной дороги провели уборку на территориях в полосе отвода, на предприятиях и в служебных помещениях. Они также уделили особое внимание мемориалам, расположенным на территории железнодорожной инфраструктуры. В общей сложности в субботниках приняли участие 19 тыс. сотрудников ВСЖД.

В Иркутске было приведено в порядок более 30 площадок, включая станции Кая, Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный, Военный Городок, Батарейная и участки между ними, а также парки «Молодежная» и «Звездочка».

В рамках ежегодного мероприятия «Никто не забыт, ничто не забыто» волонтеры ВСЖД вместе со студентами Иркутского государственного университета путей сообщения провели уборку на воинских захоронениях солдат Красной Армии, которые скончались от тяжелых ранений в госпиталях областного центра.

В Тайшете, Северобайкальске и Улан-Удэ сотрудники железной дороги провели уборку на больших территориях около вокзалов, локомотивных депо и других административных зданий. В столице Бурятии мусор был собран в сквере Улан-Удэнского региона ВСЖД и в Парке железнодорожников.

В преддверии летнего сезона перевозок были приведены в порядок привокзальные комплексы и пассажирские платформы на всех участках магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

