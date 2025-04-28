Свыше 25 тысяч учащихся воспользовались услугами образовательного поезда "Уроки с путешествием" на Горьковской железнодорожной линии в течение двух учебных лет.

09:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 25 тыс. учащихся были перевезены Горьковской железнодорожной магистралью в рамках межрегионального образовательного инициативы «Уроки с путешествием», запущенного в ноябре 2023 года. За это время было совершено 45 поездок.

«Уроки с путешествием», реализуемые в сотрудничестве с АО «ФПК» и правительством Нижегородской области, получили исключительно положительные отзывы от родителей, учителей и учеников. В 2025 году поездки были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы, безусловно, продолжим поддерживать и развивать этот проект», - заявил глава Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В рамках проекта участникам предлагаются образовательные и познавательные занятия. По приезду в Волгоград для них организуют экскурсии, включая посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Музея-панорамы «Сталинградская битва» и Аллеи Героев.

Ученики путешествуют на удобном поезде, состоящем из 17 вагонов, оснащенных кондиционерами и розетками для зарядки устройств. В состав поезда также входят вагоны с душевыми и специальное купе для пассажиров с ограниченными возможностями.

С апреля 2025 года Горьковская железная дорога и Горьковский филиал АО «ФПК» перед каждым отправлением поезда организуют профориентационные мероприятия и экскурсии для участников. Они знакомят учеников с традициями и профессиями железнодорожников, включая работу проводника пассажирского вагона. Участники также принимают участие в интересной викторине «Стань железнодорожником».

Отметим, что проект осуществляется при поддержке губернатора Нижегородской области и руководителя Горьковской железнодорожной магистрали, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.