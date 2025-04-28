26 апреля, свыше тысячи горожан Багратионовска приветствовали "Поезд Победы".

«Поезд Победы» прибыл в Багратионовск 26 апреля 2025 года. Поезд, который тянул паровоз серии «Л», встретили более 1 тыс. жителей города и соседних поселений на железнодорожной станции.

На станционной площади перед приездом поезда прошли праздничные выступления местных артистов, мастер-классы и мобильные выставки с участием реконструкторов и членов поисковых отрядов. Также была организована полевая кухня.

Поезд прибыл на станцию Багратионовск в 11:00. Его приезд сопровождался фонограммой с голосом знаменитого диктора Юрия Левитана, объявляющего о победе над нацистской Германией. В составе поезда была экспозиция с военной техникой и тематической выставкой о Великой Отечественной войне, экспонаты для которой предоставил Дом офицеров Балтийского флота. На открытой платформе железнодорожной станции артисты Дворца культуры железнодорожников исполнили известные военные песни.

2 мая «Поезд Победы» отправится в Нестеров, Гусев и Черняховск. 3 мая праздничный состав встретят в Советске и Полесске. Проект завершится 4 мая прибытием поезда на верхнюю платформу Северного вокзала Калининграда и концертной программой, которая начнется с «Вальса Победы», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.