Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

26 апреля, свыше тысячи горожан Багратионовска приветствовали "Поезд Победы".

2025-04-28 09:20
26 апреля, свыше тысячи горожан Багратионовска приветствовали
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Поезд Победы» прибыл в Багратионовск 26 апреля 2025 года. Поезд, который тянул паровоз серии «Л», встретили более 1 тыс. жителей города и соседних поселений на железнодорожной станции.

На станционной площади перед приездом поезда прошли праздничные выступления местных артистов, мастер-классы и мобильные выставки с участием реконструкторов и членов поисковых отрядов. Также была организована полевая кухня.

Поезд прибыл на станцию Багратионовск в 11:00. Его приезд сопровождался фонограммой с голосом знаменитого диктора Юрия Левитана, объявляющего о победе над нацистской Германией. В составе поезда была экспозиция с военной техникой и тематической выставкой о Великой Отечественной войне, экспонаты для которой предоставил Дом офицеров Балтийского флота. На открытой платформе железнодорожной станции артисты Дворца культуры железнодорожников исполнили известные военные песни.

2 мая «Поезд Победы» отправится в Нестеров, Гусев и Черняховск. 3 мая праздничный состав встретят в Советске и Полесске. Проект завершится 4 мая прибытием поезда на верхнюю платформу Северного вокзала Калининграда и концертной программой, которая начнется с «Вальса Победы», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru