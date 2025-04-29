Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом триместре 2025 года, Северная железнодорожная компания уменьшила количество выбросов в атмосферу и водоемы.

2025-04-29 17:48
С января по март 2025 года на Северной железной дороге уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников уменьшился на 3,9% в сравнении с тем же периодом 2024 года, а количество сброшенных недостаточно очищенных сточных вод уменьшилось на 4,1%. Было отправлено на вторичную переработку 22,1 тонны бумаги, пластика и других отходов. В ходе корпоративной акции «Зеленая пятница», проводимой каждый месяц, работники железной дороги смогли сэкономить 15,2 тыс. кВт электроэнергии, 6,9 тонн угля, бензина, дизельного топлива, мазута.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду работники железной дороги используют ресурсосберегающие и экологически чистые технологии в своей работе - переводят котельные на альтернативные виды топлива, используют щадящие методы очистки сточных вод, рационально используют ресурсы, соблюдают технологические процессы при эксплуатации объектов и техники, проводят плановые работы по их обслуживанию и содержанию.

Экологическая ситуация и влияние на нее железнодорожных предприятий постоянно контролируются. В I квартале текущего года на Северной магистрали объединенной экологической лабораторией Центра охраны окружающей среды было проведено около 3 тыс. анализов атмосферного воздуха, сточных вод, питьевой воды, почв, измерений показателей уровня шума и вибрации, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

