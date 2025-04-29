Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В мае между городами Переславль-Залесский и Александров будет осуществляться движение пригородных поездов.

2025-04-29 17:42
В мае начнет функционировать новый пригородный железнодорожный маршрут Александров – Переславль-Залесский. Этот проект был реализован совместно с администрациями Владимирской и Ярославской областей с целью улучшения пассажирских перевозок и туризма в этих регионах.

По данному маршруту будет ходить рельсовый автобус РА-3 «Орлан» в двухвагонной комплектации 5, 6, 7, 22, 28 и 29 мая 2025 года.

Отправление поезда из Александрова в Переславль-Залесский запланировано на 11:30, прибытие – в 12:40. Обратный рейс намечен на 15:10, прибытие в Александров – в 16:20. Во время пути предусмотрена остановка на станции Берендеево.

Ответственным за перевозки является АО «Северная пригородная пассажирская компания».

Билеты доступны для покупки в поездах или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика, на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный для всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

