График движения пригородных электропоездов Мосузла будет изменен во время майских торжеств.

В период майских праздников были внесены корректировки в график движения пригородных поездов на Московской железной дороге для удобства пассажиров.
Следующим образом будет организовано движение электропоездов:
С 30 апреля по 11 мая 2025 года на радиальных направлениях МЖД будут работать 30 пар дополнительных экспрессов по следующим маршрутам:
Были также изменены дни работы некоторых экспрессов, которые осуществляют рейсы между Москвой и станциями Большая Волга, Владимир, Тула-1, Калуга-1, Рязань-1 и Рязань-2, Куровская, Крутое, Нара, Петушки, Железнодорожная, Муравьево и Александров.
С 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая 2025 года количество вагонов в составе пригородных поездов по маршруту Черусти – Вековка: №№ 6382, 6384, 6383, 6385 увеличено до 11. 30 апреля и 7 мая назначена 1 пара поездов по маршруту Москва – Малоярославец.
Ознакомиться со всеми изменениями в расписании можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также на вокзалах и остановочных пунктах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.