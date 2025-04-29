Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

График движения пригородных электропоездов Мосузла будет изменен во время майских торжеств.

2025-04-29 15:39
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период майских праздников были внесены корректировки в график движения пригородных поездов на Московской железной дороге для удобства пассажиров.

Следующим образом будет организовано движение электропоездов:

  • 30 апреля, 7 мая 2025 года – по пятничному расписанию;
  • 1–3, 8–10 мая – по субботнему расписанию;
  • 4, 11 мая – по воскресному расписанию.

С 30 апреля по 11 мая 2025 года на радиальных направлениях МЖД будут работать 30 пар дополнительных экспрессов по следующим маршрутам:

  • Москва – Муравьево – 1–2, 8–9 мая (всего 4 пары поездов);
  • Москва – Куровская – 4 и 11 мая (2 пары);
  • Рязань – Москва – 5 и 12 мая (1 пара);
  • Москва – Владимир – 1, 2, 4, 8, 9, 11 мая (3 пары);
  • Москва – Венёв – Узловая – 1 и 8 мая (2 пары);
  • Москва – Сергиев Посад – 1–4, 8–11 мая (8 пар поездов).

Были также изменены дни работы некоторых экспрессов, которые осуществляют рейсы между Москвой и станциями Большая Волга, Владимир, Тула-1, Калуга-1, Рязань-1 и Рязань-2, Куровская, Крутое, Нара, Петушки, Железнодорожная, Муравьево и Александров.

С 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая 2025 года количество вагонов в составе пригородных поездов по маршруту Черусти – Вековка: №№ 6382, 6384, 6383, 6385 увеличено до 11. 30 апреля и 7 мая назначена 1 пара поездов по маршруту Москва – Малоярославец.

Ознакомиться со всеми изменениями в расписании можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также на вокзалах и остановочных пунктах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

