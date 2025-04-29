Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе-марте текущего года объем пригородных пассажирских транспортных услуг в Нижегородской области увеличился на 2,6%.

2025-04-29 15:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года около 3,2 млн пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов, следующих по Горьковской железной дороге в пределах Нижегородской области. Это на 2,6% больше, чем в тот же период предыдущего года.

В течение первых трех месяцев 2025 года было отправлено со следующих станций:

  • Нижний Новгород-Московский – 1 млн пассажиров (+2,5%);
  • Дзержинск – 260 тыс. пассажиров (+2,9%);
  • Балахна – 140,6 тыс. пассажиров (+25%);
  • Линда – 114 тыс. пассажиров (+1,6%);
  • Семёнов – 104,4 тыс. пассажиров (+7,7%).

Одним из наиболее востребованных пригородных маршрутов является Нижний Новгород – Моховые Горы. За указанный период этим маршрутом воспользовались 76 тыс. пассажиров, что в два раза больше предыдущего показателя. Это связано с добавлением дополнительных составов из-за начала ремонтных работ на Борском мосту. Также с 1 по 30 апреля 2025 года на этом маршруте была добавлена еще одна пара электричек в связи с ремонтом канатной дороги.

Пассажиры могут узнать расписание пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

