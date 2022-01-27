Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Билеты на поезда «Сапсан» отправлением 23 февраля и 7 марта можно купить по фиксированной цене

2022-01-27 11:29
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Отправиться в путешествие на «Сапсане» 23 февраля и 7 марта можно по сниженной фиксированной стоимости. Цена на билеты на эти даты не будет увеличиваться в зависимости от спроса или количества дней оставшихся до поездки, как это происходит в другое время.

Так, например, стоимость на маршруте Санкт-Петербург – Москва и в обратном направлении составит от 1 898 рублей, на маршруте Москва – Нижний Новгород – от 1 048 рублей.

Напомним: для удобства пассажиров поездов «Сапсан» на сайте ОАО «ЖД» предоставлена возможность выбора категории места при оформлении проездного документа. В настоящее время предусмотрено 7 категорий: у стола против хода и по ходу движения, не у стола против хода и по ходу движения, без окна против хода и по ходу движения, а также одиночное по ходу движения (данная категория доступна только для пассажиров первого класса).

Оформить проездные документы и узнать специальные цены в другие классы обслуживания можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00.

